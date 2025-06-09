Выход на широкий экран совместного проекта ВТБ, Фонда защитников природы и киностудии «Шпиленок фильм» запланирован на 2028 год.

Бурые медведи Камчатки станут героями нового фильма. Выход на широкий экран совместного проекта ВТБ, Фонда защитников природы и киностудии «Шпиленок фильм» запланирован на 2028 год. Авторами картины выступают создатели фильма «Огненный лис» – Анна и Дмитрий Шпиленок, о чем заявили в рамках XVI Международного форума «Экология».«С командой нового фильма про медведей мы работали в прошлом году над выпуском «Огненного лиса». Судя по тому, какой отклик мы получили от критиков и зрителей – есть запрос на добрые, красивые истории, которые могут собрать у экранов всю семью и рассказать о природе нашей страны и ее удивительных обитателях. Новая картина обещает быть еще более захватывающей и расскажет о силе материнской любви большой медведицы, главной героини», – отмечает Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.Наблюдение за семьей бурых медведей и съемки их реальной жизни, которые лягут в основу фильма, происходят во время продолжительных экспедиций на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке с осени 2024 года. Сложность съемочного процесса состоит в необходимости проводить длительные наблюдения и съемки в экстремальных локациях и тяжелых погодных условиях. Медведи должны довериться, позволить человеку быть рядом, чтобы запечатлеть их реальную жизнь в дикой природе.Документалистам удалось получить уникальные кадры первых дней жизни медвежат. Это было непростой задачей, потому что берлоги расположены на отвесных скалах.«Первые шаги медвежат в большую жизнь – иногда по-настоящему экстремальное событие. Мы долго наблюдали медведицу, которая осенью забралась слишком высоко – прямо на пик огромной горы, там у нее появилось потомство. Ее новорожденные медвежата не могли спуститься сами, они падали и скатывались. Мы издалека наблюдали за ними каждый день на протяжении нескольких недель. Мама-медведица разработала целую технологию – она спускалась на 10-20 метров вниз и делала яму в снегу, по одному перетаскивая в нее медвежат. Потом опять спускалась на несколько метров и повторяла схему. Все, чтобы спасти своих детенышей», – рассказывает Анна Шпиленок, автор фильма.Сейчас команда готовится к самому зрелищному этапу – «нажировочному» сезону, когда медведи массово выходят к озеру на нерест лосося. Осенью планируются съемки ухода животных в берлоги – часть этого процесса уже была запечатлена во время разведочной экспедиции.