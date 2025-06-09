Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Во Владимирской области прокуратура направила в суд уголовное дело против женщины, которая в декабре 2024 года похитила деньги из кассы почтового отделения и распорядилась ими по своему усмотрению.Чтобы скрыть следы преступления, она внесла в систему ложные сведения о выдаче похищенной суммы пенсионеру, который, по стечению обстоятельств, имел право на получение этих денег. Мотивы бывшей начальницы отделения связи остаются неясными.Обвиняемая признала свою вину в полном объеме, сообщили в прокуратуре, и возместила ущерб пенсионеру.Окончательное решение по этому делу примет суд.