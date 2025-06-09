Особое внимание было уделено вопросам безопасности, условиям проживания, питания и досуга.

Депутат Государственной Думы Алексей Говырин посетил ряд загородных детских лагерей Владимирской области, чтобы проверить, как организован летний отдых школьников. Особое внимание было уделено вопросам безопасности, условиям проживания, питания и досуга. Об этом парламентарий рассказал в своем телеграм-канале.В рамках парламентского контроля депутат посетил лагерь «Сосновый бор» в Вязниковском районе, где в настоящее время отдыхают 145 ребят. Говырин отметил, что лагерь был построен в 1950-х годах и, несмотря на косметический ремонт корпусов, требует значительной модернизации инфраструктуры. Пока обновлено только оборудование столовой, где работают профессиональные повара, а в качестве помощников у них студенты-практиканты из Никологорского аграрно-промышленного колледжа.Депутат также отметил насыщенную программу досуга и патриотическую направленность воспитательной работы в лагере.- Досуг у ребят насыщенный, и что особенно порадовало, педагоги не забывают и о патриотическом воспитании. Детям в лагере нравится! Но вопросы инфраструктуры — это задача для нас, взрослых, —По итогам посещения лагерей региона-33 Алексей Говырин заявил, что вместе с коллегами-депутатами фракции «Единая Россия» в Государственной Думе будет добиваться увеличения финансирования на модернизацию инфраструктуры детских лагерей при рассмотрении бюджета на следующий год.