Незаконные методы заработка на страховых полисах в Красноярске обретают тревожные обороты. Регион находится в высокорисковой «красной» зоне по уровню страхового мошенничества (составляет РСА). А на скамью подсудимых попадают организаторы преступных групп, действующих в этом направлении.

За последнее время страховщики и МВД пресекли деятельность двух крупных ОПГ, действующих в Красноярском крае. Общая сумма ущерба составила более 40 млн рублей.Так, одно из уголовных дел было возбуждено против преступной группы, которая в период с 2019 по 2022 год совершила 103 фиктивных ДТП ради получения страховых выплат. Ущерб свыше 20 млн рублей был причинен 18 страховым компаниям. Организатор уже признал вину и возместил 14 млн, ему и другим участникам преступлений грозит наказание по статье 159.5 УК РФ (Мошенничество в страховании) до 10 лет лишения свободы.Основные схемыНачальник отделения Департамента безопасности «РЕСО-Гарантия» в Красноярске Александр Темеров рассказал, что существует ряд ситуаций, когда страховые компании с особым вниманием рассматривают страховые случаи, так как нередко они оказываются фиктивными: наезд на стоящий автомобиль в темное время суток, цепочка от «догнавших друг друга» авто на неоживленных участках дороги, ДТП на круговых перекрестках.В ещё одной страховой компании — в «Росгосстрахе» — рассказали, что недобросовестными практиками в страховании также занимается ряд автоюристов: своей целью они ставят не защиту интересов автомобилистов, а систематическое извлечение личной прибыли за счет злоупотребления правом.Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) также отметили, что возросло количество случаев мошенничества в страховании жизни и здоровья, а также имущества. Новый «тренд» — страховые преступления с участием юридических лиц.Противодействие мошенникамЕще в 2021 году в Красноярском крае была создана межведомственная рабочая группа с участием представителей страховых компаний, прокуратуры и МВД. В рамках работы данной группы происходит обмен опытом, данными и совместная разработка механизмов противодействия страховым мошенникам. Всё это уже дает качественные результаты. Однако работы впереди еще много.