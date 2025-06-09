В Коврове перед судом предстанет экс-начальница одного из отделений «Почты России», которую обвиняют в присвоении денег и фальсификации данных. Об этом 9 июня сообщила прокуратура

В Коврове перед судом предстанет экс-начальница одного из отделений «Почты России», которую обвиняют в присвоении денег и фальсификации данных. Об этом 9 июня сообщила прокуратура Владимирской области. По версии следствия, в декабре 2024 года женщина взяла из кассы наличные, принадлежавшие почтовому ведомству, и распорядилась ими по личному усмотрению. Чтобы скрыть кражу, она внесла в систему