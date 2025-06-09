За первую неделю июня клещи укусили 158 жителей Владимирской области, включая 44 детей. Такие данные озвучило региональное управление Роспотребнадзора 9 июня. По результатам лабораторных

За первую неделю июня клещи укусили 158 жителей Владимирской области, включая 44 детей. Такие данные озвучило региональное управление Роспотребнадзора 9 июня. По результатам лабораторных исследований, у 13 снятых с людей клещей выявлены опасные инфекции. В девяти случаях подтвержден иксодовый клещевой боррелиоз, ещё в четырёх — гранулоцитарный анаплазмоз человека. Случаев заражения вирусным энцефалитом, к счастью, не