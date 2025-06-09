Возмещение было выплачено в рамках обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)

Водитель, управляя автобусом МАЗ, двигался по проезжей части города Ярославля. Автобус следовал по маршруту и перевозил пассажиров, один из них в момент торможения автобуса упал и получил травмы.После данного происшествия пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение. Позже полученные телесные повреждения были квалифицированы судебно-медицинской экспертизой как тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.Компания-перевозчик, следуя федеральному закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) № 67-ФЗ, обладала полисом страховой компании «Согласие». Данное происшествие было признано страховым случаем, и пострадавшему пассажиру была выплачена компенсация в размере более 1,3 млн рублей.