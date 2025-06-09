До 22 июня каждый сможет присоединиться к акции.

В преддверии Дня памяти и скорби, 10 июня, стартует Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти». Организованная благотворительным фондом «Память поколений», акция предлагает всем желающим почтить память героев Великой Отечественной войны, зажигая виртуальные свечи на сайте деньпамяти.рф.До 22 июня каждый сможет присоединиться к акции, чтобы отдать дань уважения погибшим и сохранить историческую память.На платформе также доступны видеоинтервью с ветеранами, где они делятся воспоминаниями о войне.