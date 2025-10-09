Жителей Владимира приглашают присоединиться к генеральной уборке города в эту субботу. Порядок необходимо навести на центральных улицах, в скверах и парках, а также в спальных районах. Из

Жителей Владимира приглашают присоединиться к генеральной уборке города в эту субботу. Порядок необходимо навести на центральных улицах, в скверах и парках, а также в спальных районах. Из материала пресс-службы администрации г. Владимира: Особое внимание будет уделено борьбе с несанкционированными свалками, ремонту малых архитектурных форм, а также уборке территорий, находящихся в ведении ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов