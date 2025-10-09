По решению Меленковского районного суда мужчина получил наказание в виде исправительных работ. Ему разъяснили порядок отбывания наказания и ответственность за его нарушение. Кроме

По решению Меленковского районного суда мужчина получил наказание в виде исправительных работ. Ему разъяснили порядок отбывания наказания и ответственность за его нарушение. Кроме того, он был уведомлен о запрете употребления спиртных напитков. Осуждённый уехал в больницу и должен был вернуться в исправительный центр к 13.00, но он не приехал и на звонки не отвечал. Его