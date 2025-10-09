Сотрудники УФСБ России по Владимирской области задержали жителя областного центра 1978 города рождения за публичное оправдание терроризма. По версии следствия, мужчина разметил комментарий

Сотрудники УФСБ России по Владимирской области задержали жителя областного центра 1978 города рождения за публичное оправдание терроризма. По версии следствия, мужчина разметил комментарий в Телеграме, одобряющий вторжение ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года. 47-летний житель Владимира задержан. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Из материала пресс-службы