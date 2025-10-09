Мужчина состоит на учете у нарколога с диагнозом «синдром алкогольной зависимости».

Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что Владимирский транспортный прокурор добился аннулирования прав на управление маломерными судами у 40-летнего жителя Вязников. Об этомМужчина состоит на учете у нарколога с диагнозом «синдром алкогольной зависимости», что является прямым противопоказанием к управлению водным транспортом.Суд удовлетворил иск прокурора, лишив вязниковца возможности управлять катерами и гироскутерами в ближайшие годы.