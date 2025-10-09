В Гусь-Хрустальном завели уголовное дело в отношении местной предпринимательницы, которая торговала контрафактными сигаретами. У женщины изъяли более 33 тысяч пачек немаркированной

В Гусь-Хрустальном завели уголовное дело в отношении местной предпринимательницы, которая торговала контрафактными сигаретами. У женщины изъяли более 33 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на сумму свыше 4,5 миллионов рублей. По данным СледКома РФ по Владимирской области, 56-летняя бизнесвумен хранила партии незаконных сигарет в хозяйственной постройке на улице Московской и в своем торговом павильоне на городском