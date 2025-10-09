Десятая юбилейная Спартакиада среди пенсионеров проходила в Тюмени с 30 сентября по 5 октября. Масштабное спортивное событие объединило свыше 700 участников из 78 регионов России, а также

Десятая юбилейная Спартакиада среди пенсионеров проходила в Тюмени с 30 сентября по 5 октября. Масштабное спортивное событие объединило свыше 700 участников из 78 регионов России, а также соотечественников из Австралии, Беларуси, Казахстана и Финляндии. Пять дней спортсмены состязались в дартсе, комплексе ГТО, настольном теннисе, шахматах, плавании, лёгкой атлетике и комбинированной эстафете. Лучшим в многоборье ГТО