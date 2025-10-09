Фамилия Спорта, Флагман спорта, Спорт парк – 14 названий предлагается для строящегося во Владимире спортивного комплекса. Его возводят в районе 157 дома на улице Лакина. Центр игровых видов

Фамилия Спорта, Флагман спорта, Спорт парк – 14 названий предлагается для строящегося во Владимире спортивного комплекса. Его возводят в районе 157 дома на улице Лакина. Центр игровых видов спорта и фитнеса – это первый в истории Владимира масштабный спортивный комплекс нового формата. Его уникальность в многофункциональности. В нём можно будет играть, заниматься спортом и отдыхать