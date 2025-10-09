В итоге изъято более 33 тысяч пачек безакцизных сигарет.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области 56-летний местный предприниматель оказался под следствием по обвинению в незаконном обороте табачной продукции в особо крупном размере. Об этом , женщина хранила и сбывала немаркированные сигареты на сумму более 4,5 миллиона рублей.Контрафакт обнаружили в хозяйственной постройке на улице Московской и в торговом павильоне на городском рынке, где и проходила основная торговля. Сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели контрольную закупку, которая подтвердила факт сбыта нелегального табака.В итоге изъято более 33 тысяч пачек безакцизных сигарет. Сейчас следствие продолжает работу, чтобы довести дело до конца.«Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБиПК МО МВД России «Гусь-Хрустальный», — прокомментировали в УМВД по региону.