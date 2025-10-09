В итоге изъято более 33 тысяч пачек безакцизных сигарет.
В Гусь-Хрустальном Владимирской области 56-летний местный предприниматель оказался под следствием по обвинению в незаконном обороте табачной продукции в особо крупном размере. Об этом , женщина хранила и сбывала немаркированные сигареты на сумму более 4,5 миллиона рублей.
Контрафакт обнаружили в хозяйственной постройке на улице Московской и в торговом павильоне на городском рынке, где и проходила основная торговля. Сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели контрольную закупку, которая подтвердила факт сбыта нелегального табака.
В итоге изъято более 33 тысяч пачек безакцизных сигарет. Сейчас следствие продолжает работу, чтобы довести дело до конца.
«Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБиПК МО МВД России «Гусь-Хрустальный», — прокомментировали в УМВД по региону.