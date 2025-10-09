После получения маткапитала она продала жилье, которое на него купила.

Жительница Коврова Владимирской области предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве с материнским капиталом. Об этом рассказали42-летняя женщина, имея право на господдержку, купила комнату за 453 тысячи рублей на заемные средства, оформив обязательство о долевой собственности для семьи.Однако после получения маткапитала она продала жилье, лишив семью прав на недвижимость. Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд.