В Вязниках Владимирской области убийцы, пытаясь замести следы, подожгли многоквартирный дом.

Жуткая трагедия потрясла город Вязники Владимирской области: расследование загадочного ночного пожара в многоквартирном доме на улице Герцена привело следователей к раскрытию циничного убийства. Хозяин квартиры был найден мертвым со следами насильственной смерти и со связанными руками. Злоумышленники, пытаясь скрыть следы преступления, подожгли квартиру. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Ночной пожар и страшная находкаВсе началось незадолго до часу ночи 8 октября. В 00:58 в службу МЧС сообщение о сильном задымлении и возгорании в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома № 15 по улице Герцена в Вязниках.Оперативно прибывшие на место огнеборцы немедленно приступили к эвакуации жильцов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, из дома были экстренно выведены 15 человек. К сожалению, спасателям пришлось выносить женщину 1952 года рождения с помощью спасательного устройства — она надышалась угарным газом и была немедленно доставлена в Вязниковскую районную больницу.Но самая страшная находка ждала спасателей и следователей внутри горящей квартиры. После того как огонь, охвативший площадь всего в 4 квадратных метра, был потушен, обнаружено тело мужчины 1986 года рождения — хозяина жилища.Следы расправы и связанные рукиПо сообщению о возгорании с погибшим на место немедленно прибыл следователь Вязниковского межрайонного следственного отдела СК. Уже при первичном осмотре тела были выявлены признаки насильственной смерти.Источник в правоохранительных органах уточнил детали, которые шокировали даже опытных следователей: тело погибшего мужчины не обгорело, однако на нем были обнаружены следы побоев, а руки мужчины были связаны.Следователем регионального следственного управления СК России по Владимирской области было оперативно возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Конфликт, поджог и быстрое задержаниеСотрудникам Следственного комитета, работавшим совместно с полицией, удалось оперативно установить личности людей, которые накануне гостили у погибшего. Найти злоумышленников оказалось несложно благодаря невероятной случайности, которая фактически превратила хозяина квартиры в своего рода свидетеля. Как стало известно, в момент, когда двое гостей пришли к нему, он разговаривал с близким человеком по телефону и успел сообщить, кто именно находится у него дома.По предварительным данным, компания «соображала на троих». В какой-то момент между мужчинами вспыхнул острый конфликт. Причиной послужило, предположительно, оскорбление в адрес одного из гостей. Словесная перепалка быстро переросла в жестокую расправу: один из гостей нанес хозяину жилища несколько ударов по голове, после чего связал ему руки.Пытаясь скрыть следы жестокого убийства, фигурант попытался поджечь помещение, подпалив собранные в квартире вещи. Только благодаря бдительности соседей, вовремя вызвавших пожарных, огонь не успел разгореться и уничтожить все улики.В настоящее время с установленными лицами, гостившими у погибшего, работают следователи. В Вязниковском межрайонном следственном отделе СК :«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на обнаружение и фиксацию доказательств, установление всех обстоятельств произошедшего».Расследование этого циничного преступления, начавшегося с дружеских посиделок и закончившегося убийством и поджогом, продолжается.