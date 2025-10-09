Мужчина перепил, поэтому совершил преступление.

В Судогде Владимирской области вынесен приговор жителю Гусь-Хрустального района, который приехал в гости, чтобы выпить, а в итоге стал фигурантом уголовного дела. Об этом24 февраля 2024 года, в деревне Вольная Артемовка, после совместного распития алкоголя, осужденный избил хозяина дома, когда тот уснул. Удары руками и стулом по голове оказались смертельными, но агрессор, решив, что жертва просто уснула, уехал. Тело было обнаружено на следующий день. Мужчина перепил, поэтому совершил преступление.Несмотря на то, что фигурант позже отказался от своих первоначальных показаний, собранные следователями СК России доказательства, включая показания свидетелей, детализации звонков и судебные экспертизы, полностью опровергли его версию. Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.