Мужчина накопил долг по алиментам в 250 000 рублей.

Отец из Владимира, который задолжал своим детям больше 250 тысяч рублей алиментов, теперь никуда не уедет. Ему закрыли выезд за границу. Об этомВся эта история началась с жалобы бывшей жены. Выяснилось, что мужчина долгое время игнорировал свои обязанности, а приставы почему-то бездействовали. Мама не могла получить деньги на содержание детей, пока в дело не вмешалась прокуратура.После вмешательства меры были приняты: должника привлекли к ответственности и, что самое главное, ограничили ему выезд из страны.