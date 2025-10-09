В Суздале 11 октября открывается новая, необычная выставочная площадка под названием «Аквариум» в культурном центре МИРА. Это уникальное пространство с полностью прозрачными стенами

В Суздале 11 октября открывается новая, необычная выставочная площадка под названием «Аквариум» в культурном центре МИРА. Это уникальное пространство с полностью прозрачными стенами позволит наслаждаться искусством круглосуточно, стирая границы между экспонатом, зрителем и городским пейзажем. Об этом рассказали в tg-канале Творческого сообщества МИРА. Прозрачные стены «Аквариума», которые до недавнего времени были скрыты деревянными ставнями, теперь