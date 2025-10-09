Глава Минтруда Антон Котяков раскрыл, на сколько увеличатся выплаты, начиная с 1 января и 1 февраля 2026 года.

В следующем году жителей России, в том числе и Владимирской области, ожидает индексация основных социальных выплат и пенсий. Глава Минтруда Антон Котяков , на сколько увеличатся выплаты, начиная с 1 января и 1 февраля 2026 года.В первую очередь, с 1 января 2026 года вырастут страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Они будут проиндексированы на 7,6%. При этом министр не исключил, что если инфляция превысит этот показатель, то выплаты могут дополнительно увеличить, как это уже было сделано в 2025 году.Также с начала года на 6,8% увеличится единое пособие на детей. В среднем по стране размер этой выплаты составит 18,3 тысячи рублей на ребёнка.Вторую волну повышения стоит ожидать с 1 февраля 2026 года. На те же 6,8% будут проиндексированы следующие социальные выплаты: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих россиян.Кроме того, с февраля вырастет и пособие по безработице, которое составит порядка 16 тысяч рублей.Таким образом, основные социальные гарантии будут проиндексированы минимум на 6,8% с учетом прогнозируемого уровня инфляции.