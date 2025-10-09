Отделение Соцфонда России по Владимирской области устанавливает доплату к страховой пенсии по старости бывшим труженикам села с 30-летним стажем, которые сейчас не работают. С 1 января этого

Отделение Соцфонда России по Владимирской области устанавливает доплату к страховой пенсии по старости бывшим труженикам села с 30-летним стажем, которые сейчас не работают. С 1 января этого года доплата к пенсии составляет – 2226,93 рублей. Право на данную выплату имеют агрономы, рыбоводы, трактористы, механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельхозмашин. Правительством России определён перечень