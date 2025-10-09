10 октября Владимир ожидает значимое культурное событие – долгожданное открытие областного театра драмы после масштабного ремонта. Зрителей ждет обновленное здание и прославленный

10 октября Владимир ожидает значимое культурное событие – долгожданное открытие областного театра драмы после масштабного ремонта. Зрителей ждет обновленное здание и прославленный спектакль «Чёрные доски» по произведениям Владимира Солоухина. Об этом поделился губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Первыми оценить преображение театра смогут известные общественные деятели, защитники Отечества и выдающиеся педагоги региона. В ходе ремонта