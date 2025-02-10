Увеличены ежемесячные выплаты для инвалидов, ветеранов и чернобыльцев.

Отделение Социального фонда России по Владимирской области проиндексировало более 40 социальных пособий и выплат для 180 тысяч жителей. Увеличены ежемесячные выплаты для инвалидов, ветеранов и чернобыльцев.Для семей с детьми увеличены размеры пособий: единовременное пособие при рождении возросло до 26 941,71 рубля, для семей с детьми-инвалидами — до 205 856,61 рубля, а минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком — до 10 103,83 рубля.Индексация прошла автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений. Это второе массовое повышение выплат в году после январской индексации пенсий на 9,5%. Напомним, ранее мы писали, что