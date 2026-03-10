Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Житель Владимирской области Руслан наконец‑то снова встретился с родными. Бойца освободили в ходе обмена военнопленных. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.Найти земляка помог фонд «Защитники Отечества». Именно туда обратился за помощью отец Руслана. Хорошие новости подтвердила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.В минувшие выходные Руслан уже успел обнять близких.