9 марта в 16:42 спасатели поисково‑спасательного отряда Коврова выехали на ДТП на 237‑м км трассы М‑7. По сообщению, в аварии были пострадавшие и требовалась деблокировка людей из покореженного авто.Спасатели обеспечили пожарную безопасность, отключили АКБ, а также осмотрели и оказали первую помощь пассажирке автомобиля — после этого девушку передали бригаде скорой для детального осмотра.А днем 7 марта спасатели участвовали в ликвидации последствий другого ДТП на М‑7: там большегруз столкнулся с КАМАЗом дорожной службы. Водителя большегруза деблокировали и передали медикам.