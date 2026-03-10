В авариях были пострадавшие и требовалась деблокировка людей.
9 марта в 16:42 спасатели поисково‑спасательного отряда Коврова выехали на ДТП на 237‑м км трассы М‑7. По сообщению, в аварии были пострадавшие и требовалась деблокировка людей из покореженного авто.
Спасатели обеспечили пожарную безопасность, отключили АКБ, а также осмотрели и оказали первую помощь пассажирке автомобиля — после этого девушку передали бригаде скорой для детального осмотра.
А днем 7 марта спасатели участвовали в ликвидации последствий другого ДТП на М‑7: там большегруз столкнулся с КАМАЗом дорожной службы. Водителя большегруза деблокировали и передали медикам.
