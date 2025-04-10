160 миллионов выделили на капитальный ремонт вязниковской школы №4. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Напомним, ремонт начался еще в начале года. Рабочие почти полностью
<a href="https://33live.ru/novosti/10-04-2025-na-remont-shkoly-№4-v-vyaznikax-vydelili-160-millionov-rublej.html" target="_blank">На ремонт школы №4 в Вязниках выделили 160 миллионов рублей</a> - 160 миллионов выделили на капитальный ремонт вязниковской школы №4. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Напомним, ремонт начался еще в начале года. Рабочие почти полностью
[url=https://33live.ru/novosti/10-04-2025-na-remont-shkoly-№4-v-vyaznikax-vydelili-160-millionov-rublej.html]На ремонт школы №4 в Вязниках выделили 160 миллионов рублей[/url] - 160 миллионов выделили на капитальный ремонт вязниковской школы №4. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Напомним, ремонт начался еще в начале года. Рабочие почти полностью