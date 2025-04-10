160 миллионов выделили на капитальный ремонт вязниковской школы №4. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Напомним, ремонт начался еще в начале года. Рабочие почти полностью

160 миллионов выделили на капитальный ремонт вязниковской школы №4. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Напомним, ремонт начался еще в начале года. Рабочие почти полностью демонтировали старые конструкции. Сейчас специалисты занимаются отделкой и ставят пластиковые окна. Ремонт планируют закончить в ноябре. Пока идет ремонт, школьники продолжают учебу в здании школы №9. Прокомментируйте новость у