Он считает, что в конфликт есть националистические мотивы.
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Мансур Солтаев осудил массовую драку в Камешково во Владимирской области.
Он считает, что в конфликте были националистические мотивы. Изначально в полиции заявили: стычка случилась на бытовой почве. Инцидент произошел .
«Инцидент требует внимательного расследования и прозрачности, чтобы восстановить уважение к закону и порядку со стороны нарушителей. Никто не имеет права применять насилие и проявлять агрессию по отношению к другим людям», — написал Солтаев у себя в соцсетях вечером 9 мая.
По его словам, уроженцы Ингушетии защищались от нападающих. Недопустимо, чтобы в тылу во время СВО происходили конфликты с националистическими лозунгами.