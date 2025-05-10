Он считает, что в конфликт есть националистические мотивы.

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Мансур Солтаев осудил массовую драку в Камешково во Владимирской области.Он считает, что в конфликте были националистические мотивы. Изначально в полиции заявили: стычка случилась на бытовой почве. Инцидент произошел .«Инцидент требует внимательного расследования и прозрачности, чтобы восстановить уважение к закону и порядку со стороны нарушителей. Никто не имеет права применять насилие и проявлять агрессию по отношению к другим людям», — написал Солтаев у себя в соцсетях вечером 9 мая.По его словам, уроженцы Ингушетии защищались от нападающих. Недопустимо, чтобы в тылу во время СВО происходили конфликты с националистическими лозунгами.