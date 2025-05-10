В Камешково у местной гостиницы произошла массовая драка между местными жителями и приезжими из Республики Ингушетии. Инцидент случился вечером 6 мая. В соцсетях появились кадры конфликта.

В Камешково у местной гостиницы произошла массовая драка между местными жителями и приезжими из Республики Ингушетии. Инцидент случился вечером 6 мая. В соцсетях появились кадры конфликта. На видео – толпа людей, вооруженных битами и другими предметами, которыми они кидаются в друг друга, в машины и двери гостиницы. Из пресс-релиза УМВД области Установлено, что начавшийся словесно