На начало апреля во Владимирской области выпущено 4,2 млн банковских карт. За первые три месяца этого года владимирцы совершили по ним 144 млн транзакций на сумму 256 млрд рублей, сообщают во

На начало апреля во Владимирской области выпущено 4,2 млн банковских карт. За первые три месяца этого года владимирцы совершили по ним 144 млн транзакций на сумму 256 млрд рублей, сообщают во владимирском филиале Банка России. Оплата безналом осуществляется в 98% случаев. Это оплата товаров и услуг, переводы другим людям, обязательные платежи в пользу государства. На