Медики отмечают рост заболеваемости ОРВИ среди дошкольников.

Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги еженедельного мониторинга, согласно которым общая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в области сократилась на 1,7 процента.Несмотря на положительную динамику в целом, специалисты отмечают ухудшение ситуации в отдельных возрастных группах: число случаев заболевания заметно выросло среди малышей от 3 до 6 лет, а также среди подростков старше 15 лет.Для выявления возбудителей недугов эксперты Центра гигиены и эпидемиологии выполнили 480 лабораторных анализов.Результаты исследований показали, что в структуре циркулирующих инфекций преобладают риновирусы и энтеровирусы, а также активно выявляются различные типы вируса парагриппа.