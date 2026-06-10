Сегодня утром, в 6.24, губернатор Авдеев сообщил в своих соцсетях о возгорании на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пожар произошёл из-за атаки украинских

Сегодня утром, в 6.24, губернатор Авдеев сообщил в своих соцсетях о возгорании на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пожар произошёл из-за атаки украинских БПЛА на Владимирскую область. Пострадавших нет. Силами МЧС И Росгвардии проводятся необходимые оперативные мероприятия. Сообщение в канале РСЧС Владимирской области в МАХ о налёте украинских беспилотников на наш регион