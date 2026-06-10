Оснащение сетей специальным оборудованием поможет предотвратить гибель редких видов птиц.

Специалисты филиала компании «Россети Центр и Приволжье» — «Владимирэнерго» активно оснащают воздушные линии напряжением 35–110 кВ специальными защитными приспособлениями. На текущий момент работники предприятия уже смонтировали более трехсот восьмидесяти таких устройств, а до завершения сезона их общее количество превысит 1200 штук.Установка данного оборудования помогает предотвратить гибель пернатых от воздействия тока, а также способствует повышению эксплуатационной надежности электросетей и увеличению срока службы всех узлов.Для региона эта работа имеет особое экологическое значение. Трассы высоковольтных линий во Владимирской области часто пересекают места гнездования и маршруты миграции редких птиц, включая черных и белых аистов, орланов-белохвостов и беркутов, которые находятся под защитой Красной книги.