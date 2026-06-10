В Собинке 73-летний пенсионер за полгода потерял больше 105 тысяч рублей, расплачиваясь картой в местном кафе. Деньги списывала 47-летняя владелица заведения, сообщили в УМВД по Владимирской

В Собинке 73-летний пенсионер за полгода потерял больше 105 тысяч рублей, расплачиваясь картой в местном кафе. Деньги списывала 47-летняя владелица заведения, сообщили в УМВД по Владимирской области. Мужчина только спустя время заметил, что с его банковского счета пропадают деньги. Заявление в полицию он написал в мае. Оперативники выяснили: картой пользовалась 47-летняя хозяйка кафе, куда пенсионер