Госуниверситет начинает прием документов 20 июня.

20 июня во Владимирском госуниверситете ВлГУ стартует приемная кампания. Вуз планирует принять более 8 тысяч студентов, предоставив около 2 тысяч бюджетных мест. Основной акцент сделан на технические, инженерные и IT-направления.Всего абитуриентам доступно свыше 200 программ. Лидером по бесплатному приему в бакалавриате стало «Строительство» (78 мест), за ним следуют архитектура и IT-специальности. В педагогическом блоке выделено от 13 до 22 бюджетных мест, однако на направления «Дошкольное» и «Начальное» образование зачисление идет только на платной основе.Наивысшая конкуренция ожидается на «Журналистике», «Туризме» и «Реставрации». Стоимость платного обучения начинается от 89 тысяч рублей, а самые дорогостоящие программы обойдутся в сумму свыше 360 тысяч. Университет ждет талантливую молодежь на всех ступенях подготовки.