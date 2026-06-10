До 16 июня работодатели региона могут подать заявки на целевую подготовку кадров.

Во Владимирской области началась кампания по приему предложений для заключения договоров о целевой подготовке специалистов на 2026 год. Организациям, которые ранее получили подтверждение по квотам, необходимо до 16 июня опубликовать итоговые заявки на профильном портале. Всего в текущем году для региона предусмотрено более 800 мест.Процесс подачи осуществляется через Единую цифровую платформу «Работа России», где также доступны подробные инструкции. Модераторами выступают сотрудники Кадрового центра «Работа России», которые готовы оказать заказчикам техническую поддержку. Для оформления заявки достаточно войти в личный кабинет, перейти в раздел «Все сервисы» и выбрать пункт «Целевое обучение».«Благодаря нацпроекту «Кадры» целевое обучение из точечной меры поддержки превратилось в системный инструмент развития экономики. Теперь предприятия могут выстроить долгосрочную кадровую политику, минимизировать риски дефицита и подготовить специалистов под свои задачи полностью за счёт федерального бюджета», – отметил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.По всем возникающим вопросам можно обращаться в филиалы областного Кадрового центра.