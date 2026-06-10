В Гусь-Хрустальном завершили расследование уголовного дела против 63-летнего жителя Курлово. Его обвиняют в убийстве 49-летнего знакомого, сообщили в следственном управлении СК России по

В Гусь-Хрустальном завершили расследование уголовного дела против 63-летнего жителя Курлово. Его обвиняют в убийстве 49-летнего знакомого, сообщили в следственном управлении СК России по Владимирской области. Всё случилось 22 февраля. К обвиняемому в гости пришли двое приятелей. Мужчины распивали спиртное. Один из гостей был сильно пьян, лёг спать прямо в верхней одежде и грязной обуви. Второй