Малыши остались без присмотра и начали играть на подоконнике, в результате чего один из них упал.

8 февраля в Муроме Владимирской области Дмитрий Кан поймал Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка остались без присмотра и начали играть на подоконнике, в результате чего один из них упал.Дмитрий успел поймать его, а затем спас и второго ребенка, который наклонился посмотреть, что случилось с братом.Мэр Мурома Евгений Рычков выразил благодарность Дмитрию и его супруге Ольге за смелость и решительность. Дети не пострадали, но находятся под наблюдением в больнице, пока решается вопрос о их дальнейшей судьбе. Уголовное дело возбуждено против их матери за оставление детей в опасности. Трагедия могла бы закончиться хуже, если бы не реакция мужчины.