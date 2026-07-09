Все трагедии случились в местах, где купаться запрещено. Трое детей не умели плавать, один подросток был пьян, а в Гороховецком районе дедушка пытался спасти 6-летнего внука и утонул вместе с

Все трагедии случились в местах, где купаться запрещено. Трое детей не умели плавать, один подросток был пьян, а в Гороховецком районе дедушка пытался спасти 6-летнего внука и утонул вместе с ним. Тревожную статистику озвучили на брифинге в региональном МЧС. Заместитель руководителя следственного управления СК России по Владимирской области Сергей Аферов привёл цифры: за весь 2025