Городской клинической больнице № 5 во Владимире официально присвоили имя Лидии Константиновны Кирилловой. Такое решение в постановлении регионального правительства.Это заслуженный врач РФ, кавалер ордена Почёта и первый главврач больницы № 5. Ее связь с учреждением началась с самого открытия — и продлилась 26 лет без перерыва. А общий стаж работы Лидии Константиновны во владимирской медицине — более полувека.