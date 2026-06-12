Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Владимирской области, 4 мая 2026 года несовершеннолетние жители Владимира, возрастом 15 и 16 лет, пришли к Духовному управлению мусульман региона и начали бросать камни.

В городе Владимир Следственный комитет начал расследование инцидента, связанного с нападением группы подростков на молельный дом мусульман, расположенный на улице Добросельской.Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области, 4 мая 2026 года несовершеннолетние жители Владимира, возрастом 15 и 16 лет, пришли к Духовному управлению мусульман региона и начали бросать в него камни. Один из нападавших, 15-летний хулиган, ранее имел проблемы с законом и был взят под стражу. В группе дебоширов находились также еще двое подростков: один из них успел сбежать, а другой снимал происходящее на видеокамеру.На данный момент следственные органы продолжают работу по делу, включая проверку подростков на их возможную связь с радикальными движениями.