Нагрели стекло зажигалкой, влезли в машину и пытались завести двигатель, соединив провода. Все как в кино. Однако у подростков из Александрова такая схема не удалась. Мальчики украли конфеты

Нагрели стекло зажигалкой, влезли в машину и пытались завести двигатель, соединив провода. Все как в кино. Однако у подростков из Александрова такая схема не удалась. Мальчики украли конфеты и покинули место несостоявшегося преступления. Как рассказали в прокуратуре области, двух одноклассников обвиняют в попытке угона автомобиля. Одному подростку – 16 лет, другому – 15. 17 августа