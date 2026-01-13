Девушка приходит устраиваться на работу секретаршей. Модный офис, все дела, заходит она, там сидит директор, весь из себя занятый, деловой.
Директор: Так, вы по поводу работы, да? У меня мало времени. Садитесь, резюме я ваше почитал, вы нам подходите. Берите ручку, бумажку, пишите обязанности свои и распорядок дня. Я человек очень занятой, в офисе бываю редко, вы мне будете нужны рядом постоянно. Значит так: утро, завтрак в японском ресторане или в офисе, бекон, 2 яйца, кофе, минет.
Девушка(Возмущенно о**евая): Вы извините пожалуйста, я не думала...
Директор(перебивая): Девушка, пишите-пишите, там разберемся. Обед в грузинском ресторане с деловыми партнерами, суп, второе, свежий сок, минет.
Девушка(еще более о**евшая): Нет, вы простите меня конечно
