Так, под льготы попадают все экстренные службы.

Во Владимирской области расширили перечень категорий граждан и организаций, которые могут пользоваться платными парковками без оплаты, в администрации города.Так, под льготы попадают экстренные службы. Сотрудники пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно‑спасательных служб и военной автоинспекции могут бесплатно оставлять машины на любых платных местах (кроме зон для инвалидов). То же правило действует для транспорта организаций, устраняющих аварии.Инвалиды I, II и III групп, а также те, кто перевозит инвалидов или детей‑инвалидов с опознавательным знаком «Инвалид», могут парковаться только на специально отведенных местах для инвалидов.Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды ВОВ и боевых действий, бывшие узники концлагерей — при наличии льготного парковочного разрешения (кроме мест для инвалидов). Военнослужащие — участники специальной военной операции также получили право на бесплатную парковку (кроме зон для инвалидов).Любой водитель может оставить машину на платной парковке до 15 минут. А если парковка находится рядом с медицинскими или образовательными учреждениями — до 60 минут (исключение — места для инвалидов).Родители, воспитывающие трех и более детей, получили право на бесплатное пользование платными парковками. Электромобили могут стоять на платных парковках без оплаты.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .