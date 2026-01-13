Сотрудники и техника МКУ «Центра управления городскими дорогами» продолжают круглосуточную уборку снега с улиц Владимира. В ночь с 12 на 13 января комплексную очистку улиц от снега выполняли

Сотрудники и техника МКУ «Центра управления городскими дорогами» продолжают круглосуточную уборку снега с улиц Владимира. В ночь с 12 на 13 января комплексную очистку улиц от снега выполняли 63 единицы техники предприятия. Сегодня утром эту работу продолжают 98 единиц техники и 87 рабочих ручной уборки предприятия. За минувшие сутки из города вывезли более 14000 кубометров