Горьковская железная дорога сообщает, что с 21 по 24 февраля вновь запустит ретропоезд на паровозной тяге из Владимира в Гусь-Хрустальный. Состав будет отправляться из Владимира в 10:00,

Горьковская железная дорога сообщает, что с 21 по 24 февраля вновь запустит ретропоезд на паровозной тяге из Владимира в Гусь-Хрустальный. Состав будет отправляться из Владимира в 10:00, прибывать в Гусь-Хрустальный в 12:05. Отправление в обратном направлении в 15:50, а прибытие во Владимир в 16:52. Напомним, ретропоезд на паровозной тяге Владимир – Гусь-Хрустальный совершил свои первые