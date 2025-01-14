Строительная организация будет выбрана после 21 января.

Во Владимире ищут подрядчика для капремонта школы №40 на улице Безыменского в микрорайоне Доброе. Строительная организация будет выбрана после 21 января, а максимальная стоимость контракта составляет 44,5 миллиона рублей.Ремонт, который начнется 3 марта и должен завершиться до 19 ноября, охватит все помещения и инженерные системы школы. В планах — замена кровли, установка нового водоснабжения и электрики, обновление бассейна и внутренней отделки на всех этажах.По информации , учебный процесс будет скорректирован: ученики проведут одну неделю на дистанционном обучении перед каникулами, а 9-е и 11-е классы будут заниматься в соседней школе №20. Основные внутренние работы запланированы на завершение в конце августа, чтобы не нарушить учебный график.