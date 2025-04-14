Дом признали аварийным в 2022 году, а расселять планируют только в 2029.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по обращению жильцов аварийного дома на Элеваторной улице во Владимире. Здание 1959 года постройки страдает от серьезных проблем: разрушается фасад, повреждены отопление, электрическая проводка и система канализации. Жилищные условия усугубляются постоянными коммунальными авариями, плесенью и неприятными запахами.Несмотря на то, что здание было признано аварийным в 2022 году, его расселение запланировано лишь на 2029 год. В связи с этим, ход проверки будет находиться под контролем центрального аппарата Следственного комитета.Напомним, ранее мы писали, что