Во Владимире запустят специальные автобусы до городских кладбищ, чтобы люди в Пасху могли навестить могилы родственников. Дополнительные маршруты будут работать 20 апреля. Так, от Площади

Во Владимире запустят специальные автобусы до городских кладбищ, чтобы люди в Пасху могли навестить могилы родственников. Дополнительные маршруты будут работать 20 апреля. Так, от Площади Победы до кладбища Улыбышево с 6:30 до 11:00 будет ходить автобус. Стоимость проезда – 85 рублей. Еще один маршрут к этому некрополю пройдет от Суздальского проспекта, д.5. Расписание и стоимость